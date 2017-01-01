Токеноміка BRCStarter (BRCST) Дізнайтеся ключову інформацію про BRCStarter (BRCST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BRCStarter (BRCST) As the pioneer in blockchain and cryptocurrency, Bitcoin set the stage for subsequent innovations such as NFTs, smart contracts, and tokenization. Despite its rarely-modified protocol providing stability, Bitcoin has faced criticism for appearing somewhat stagnant. However, the introduction of Ordinals has injected new vitality into Bitcoin's ecosystem, propelling rapid progress in 2023. Ordinals, a protocol layered onto the Bitcoin blockchain, facilitates the creation of NFTs and BRC-20 tokens without altering Bitcoin's code. Similar to Ethereum's ERC-20, the BRC-20 standard supports diverse token projects, enriching Bitcoin's appeal for both entertainment and education. BRC-20 tokens are cultivating a promising landscape for future developments and opportunities, reminiscent of Ethereum's growth in 2017. BRCStarter is committed to contributing to the future trajectory of BRC-20 tokens by providing an app that enables projects to establish a thriving ecosystem for their activities. Офіційний вебсайт: https://www.brcstarter.io/ Whitepaper: https://brcstarter.gitbook.io/brcstarter-litepaper Купити BRCST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BRCStarter (BRCST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BRCStarter (BRCST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 287.05K $ 287.05K $ 287.05K Історичний максимум: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Історичний мінімум: $ 0.01325188 $ 0.01325188 $ 0.01325188 Поточна ціна: $ 0.01366951 $ 0.01366951 $ 0.01366951 Дізнайтеся більше про ціну BRCStarter (BRCST)

Токеноміка BRCStarter (BRCST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BRCStarter (BRCST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRCST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRCST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRCST, досліджуйте ціну токена BRCST в реальному часі!

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