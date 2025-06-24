Ціна BRCStarter (BRCST)
Поточна ціна BRCStarter (BRCST) сьогодні становить 0,0138639 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BRCST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRCStarter:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BRCStarter протягом дня — +1,81%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRCStarter до USD становила $ +0,0002459.
За останні 30 днів зміна ціни BRCStarter до USD становила $ -0,0013501788.
За останні 60 днів зміна ціни BRCStarter до USD становила $ -0,0021607803.
За останні 90 днів зміна ціни BRCStarter до USD становила $ -0,010648966195838517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0002459
|+1,81%
|30 днів
|$ -0,0013501788
|-9,73%
|60 днів
|$ -0,0021607803
|-15,58%
|90 днів
|$ -0,010648966195838517
|-43,44%
Останній аналіз цін BRCStarter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+1,81%
-0,53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As the pioneer in blockchain and cryptocurrency, Bitcoin set the stage for subsequent innovations such as NFTs, smart contracts, and tokenization. Despite its rarely-modified protocol providing stability, Bitcoin has faced criticism for appearing somewhat stagnant. However, the introduction of Ordinals has injected new vitality into Bitcoin's ecosystem, propelling rapid progress in 2023. Ordinals, a protocol layered onto the Bitcoin blockchain, facilitates the creation of NFTs and BRC-20 tokens without altering Bitcoin's code. Similar to Ethereum's ERC-20, the BRC-20 standard supports diverse token projects, enriching Bitcoin's appeal for both entertainment and education. BRC-20 tokens are cultivating a promising landscape for future developments and opportunities, reminiscent of Ethereum's growth in 2017. BRCStarter is committed to contributing to the future trajectory of BRC-20 tokens by providing an app that enables projects to establish a thriving ecosystem for their activities.
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