Ціна BRC20 BOT (BRCBOT)
Поточна ціна BRC20 BOT (BRCBOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRCBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRC20 BOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.02 USD
- зміна ціни BRC20 BOT протягом дня — -7.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRC20 BOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRC20 BOT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BRC20 BOT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRC20 BOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.99%
|30 днів
|$ 0
|-8.35%
|60 днів
|$ 0
|+20.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRC20 BOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.99%
-2.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRCBOT is a TG bot created to interact with the BRC-20/BTC ecosystem. We offer BRC-20 token deployment, wallet generation, and inscribe functions. Our goal is to make interacting with BRC-20 easier by integrating it with Telegram.
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