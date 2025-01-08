Сьогоднішня ціна BRC20 BOT (BRCBOT)

Поточна ціна BRC20 BOT (BRCBOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRCBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRC20 BOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.02 USD

- зміна ціни BRC20 BOT протягом дня — -7.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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