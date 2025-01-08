Ціна BRC on the ERC (BRC20)
Поточна ціна BRC on the ERC (BRC20) сьогодні становить 0.0036822 USD з ринковою капіталізацією $ 73.39K USD. Ціна BRC20 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRC on the ERC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.45 USD
- зміна ціни BRC on the ERC протягом дня — -6.57%
- циркуляційна пропозиція – 19.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRC on the ERC до USD становила $ -0.000259240957153024.
За останні 30 днів зміна ціни BRC on the ERC до USD становила $ -0.0004735427.
За останні 60 днів зміна ціни BRC on the ERC до USD становила $ +0.0005611308.
За останні 90 днів зміна ціни BRC on the ERC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000259240957153024
|-6.57%
|30 днів
|$ -0.0004735427
|-12.86%
|60 днів
|$ +0.0005611308
|+15.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRC on the ERC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-6.57%
+3.46%
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