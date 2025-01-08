Сьогоднішня ціна BRC on the ERC (BRC20)

Поточна ціна BRC on the ERC (BRC20) сьогодні становить 0.0036822 USD з ринковою капіталізацією $ 73.39K USD. Ціна BRC20 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRC on the ERC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.45 USD

- зміна ціни BRC on the ERC протягом дня — -6.57%

- циркуляційна пропозиція – 19.95M USD

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