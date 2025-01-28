Ціна BRC App (BRCT)
Поточна ціна BRC App (BRCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRC App:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.92K USD
- зміна ціни BRC App протягом дня — +25.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRC App до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRC App до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BRC App до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRC App до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+25.00%
|30 днів
|$ 0
|-48.89%
|60 днів
|$ 0
|-57.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRC App: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.50%
+25.00%
-41.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRC App is building a mobile application for the Bitcoin ecosystem, spread across 6 different products for mass retail audience.
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