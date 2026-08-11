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Поточна ціна Brazilian real сьогодні становить 0.192771 USD. Ринкова капіталізація WBRL становить 1,582,645 USD. Відстежуйте оновлення цін WBRL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Brazilian real сьогодні становить 0.192771 USD. Ринкова капіталізація WBRL становить 1,582,645 USD. Відстежуйте оновлення цін WBRL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Brazilian real (WBRL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WBRL до USD:

$0.192764
$0.192764$0.192764
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Brazilian real (WBRL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:55:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Brazilian real

Поточна ціна Brazilian real (WBRL) сьогодні становить $ 0.192771, зі зміною 0.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WBRL до USD становить $ 0.192771 за WBRL.

Brazilian real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,582,645, з циркуляційною пропозицією у 8.21M WBRL. Протягом останніх 24 годин WBRL торгувався між $ 0.192759 (мінімум) та $ 0.196895 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.227925, тоді як історичний мінімум — $ 0.144206.

У короткостроковій динаміці WBRL змінився на +0.00% за останню годину та на -0.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 831.60.

Ринкова інформація щодо Brazilian real (WBRL)

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 831.60
$ 831.60$ 831.60

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

8.21M
8.21M 8.21M

8,210,152.499999999
8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

Поточна ринкова капіталізація Brazilian real — $ 1.58M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 831.60. Циркуляційна пропозиція WBRL — 8.21M, зі загальною пропозицією 8210152.499999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.58M.

Історія ціни Brazilian real у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.192759
$ 0.192759$ 0.192759
Мін. за 24 год
$ 0.196895
$ 0.196895$ 0.196895
Макс. за 24 год

$ 0.192759
$ 0.192759$ 0.192759

$ 0.196895
$ 0.196895$ 0.196895

$ 0.227925
$ 0.227925$ 0.227925

$ 0.144206
$ 0.144206$ 0.144206

+0.00%

-0.52%

-0.67%

-0.67%

Історія ціни Brazilian real (WBRL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brazilian real до USD становила $ -0.00102594632254524.
За останні 30 днів зміна ціни Brazilian real до USD становила $ +0.0008403466.
За останні 60 днів зміна ціни Brazilian real до USD становила $ +0.0002002312.
За останні 90 днів зміна ціни Brazilian real до USD становила $ +0.00000035585593.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00102594632254524-0.52%
30 днів$ +0.0008403466+0.44%
60 днів$ +0.0002002312+0.10%
90 днів$ +0.00000035585593+0.00%

Прогноз ціни Brazilian real

Прогноз ціни Brazilian real (WBRL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WBRL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Brazilian real (WBRL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Brazilian real потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Brazilian real у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WBRL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Brazilian real.

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Ресурс Brazilian real (WBRL)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemCelo Ecosystem

Про Brazilian real

Яка зараз ціна Brazilian real?

Brazilian real коштує ₴8.49646333169397936000, сьогодні змінивши на -0.52%.

Наскільки швидко росте спільнота WBRL?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Brazilian real?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі WBRL сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як WBRL порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴10.04589074537326800000, а ATL — ₴6.35594042262716896000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 8210152.499999999 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Brazilian real

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:55:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Brazilian real (WBRL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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