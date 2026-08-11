Сьогоднішня ціна Brazilian real

Поточна ціна Brazilian real (WBRL) сьогодні становить $ 0.192771, зі зміною 0.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WBRL до USD становить $ 0.192771 за WBRL.

Brazilian real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,582,645, з циркуляційною пропозицією у 8.21M WBRL. Протягом останніх 24 годин WBRL торгувався між $ 0.192759 (мінімум) та $ 0.196895 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.227925, тоді як історичний мінімум — $ 0.144206.

У короткостроковій динаміці WBRL змінився на +0.00% за останню годину та на -0.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 831.60.

Ринкова інформація щодо Brazilian real (WBRL)

Ринкова капіталізація $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Обсяг (за 24 год) $ 831.60$ 831.60 $ 831.60 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Циркуляційне постачання 8.21M 8.21M 8.21M Загальна пропозиція 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

Поточна ринкова капіталізація Brazilian real — $ 1.58M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 831.60. Циркуляційна пропозиція WBRL — 8.21M, зі загальною пропозицією 8210152.499999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.58M.