Сьогоднішня ціна BRAZILIAN MIKU (MIKU)

Поточна ціна BRAZILIAN MIKU (MIKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,73K USD. Ціна MIKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRAZILIAN MIKU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BRAZILIAN MIKU протягом дня — -1,11%

- циркуляційна пропозиція – 996,38M USD

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