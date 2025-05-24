Ціна BRAZILIAN MIKU (MIKU)
Поточна ціна BRAZILIAN MIKU (MIKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,73K USD. Ціна MIKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRAZILIAN MIKU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BRAZILIAN MIKU протягом дня — -1,11%
- циркуляційна пропозиція – 996,38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRAZILIAN MIKU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRAZILIAN MIKU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BRAZILIAN MIKU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRAZILIAN MIKU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,11%
|30 днів
|$ 0
|+15,67%
|60 днів
|$ 0
|+27,01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRAZILIAN MIKU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,47%
-1,11%
+4,72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process.
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