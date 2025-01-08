Ціна Brazilian Digital (BRZ)
Поточна ціна Brazilian Digital (BRZ) сьогодні становить 0.163228 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brazilian Digital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.65K USD
- зміна ціни Brazilian Digital протягом дня — -4.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brazilian Digital до USD становила $ -0.0081011133507409.
За останні 30 днів зміна ціни Brazilian Digital до USD становила $ -0.0007642171.
За останні 60 днів зміна ціни Brazilian Digital до USD становила $ -0.0102651804.
За останні 90 днів зміна ціни Brazilian Digital до USD становила $ -0.01667031868945438.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0081011133507409
|-4.72%
|30 днів
|$ -0.0007642171
|-0.46%
|60 днів
|$ -0.0102651804
|-6.28%
|90 днів
|$ -0.01667031868945438
|-9.26%
Останній аналіз цін Brazilian Digital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-4.72%
+1.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRZ is the first stable coin backed by Brazilian Reais (BRL). It'll allow Brazilian residents to directly ramp up in international exchanges and actively trade the Brazilian currency against pairs of different classes, including Bitcoin, other stable coins, utility and security tokens. It will be a powerful tool that will allow Brazilians to move and hedge Brazilians reais internationally. BRZ is always fully backed and holders can either purchase it for 1BRL or redeem it with a discount of 1% in Brazil.
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