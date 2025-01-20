Сьогоднішня ціна BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Поточна ціна BRAZA by Virtuals (BRAZA) сьогодні становить 0.00124178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRAZA by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.03K USD

- зміна ціни BRAZA by Virtuals протягом дня — +7.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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