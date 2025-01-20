Ціна BRAZA by Virtuals (BRAZA)
Поточна ціна BRAZA by Virtuals (BRAZA) сьогодні становить 0.00124178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRAZA by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.03K USD
- зміна ціни BRAZA by Virtuals протягом дня — +7.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRAZA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRAZA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BRAZA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRAZA by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRAZA by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
+7.03%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.
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