Сьогоднішня ціна Brave Power Crystal (BPC)

Поточна ціна Brave Power Crystal (BPC) сьогодні становить 0.00312461 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brave Power Crystal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 325.13 USD

- зміна ціни Brave Power Crystal протягом дня — -30.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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