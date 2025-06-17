Ціна BRANDY (BRANDY)
Поточна ціна BRANDY (BRANDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 239,93K USD. Ціна BRANDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRANDY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BRANDY протягом дня — -0,21%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRANDY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRANDY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BRANDY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRANDY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRANDY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,54%
-0,21%
-28,38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brandy was a curious blend of two well-loved icons from the Boy’s Club comics. When their digital essences combined, the result was Brandy—a creature who embodied the best of both worlds and became an inspiration for everyone. As Brandy engaged with fans, it naturally sparked discussions about everything from the latest trends to the best crypto in the market. BRANDY token launched at 20th of May 2025 is a meme token on the Solana blockchain.
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