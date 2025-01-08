Ціна BrandPad Finance (BRAND)
Поточна ціна BrandPad Finance (BRAND) сьогодні становить 0.00256676 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BrandPad Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.08 USD
- зміна ціни BrandPad Finance протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BrandPad Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BrandPad Finance до USD становила $ -0.0004558129.
За останні 60 днів зміна ціни BrandPad Finance до USD становила $ -0.0002452695.
За останні 90 днів зміна ціни BrandPad Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.23%
|30 днів
|$ -0.0004558129
|-17.75%
|60 днів
|$ -0.0002452695
|-9.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BrandPad Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
-0.23%
+0.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BrandPad is the most secure multi-chain IDO platform in the community allowing projects to procure funds by launching rug-free assets. This platform will help in fulfilling dreams of new creators by making their tokens a success along with ultimate security to the investors which is our foremost priority.
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