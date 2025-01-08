Сьогоднішня ціна BrandPad Finance (BRAND)

Поточна ціна BrandPad Finance (BRAND) сьогодні становить 0.00256676 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BrandPad Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.08 USD

- зміна ціни BrandPad Finance протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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