Ціна Braintrust (BTRST)
Поточна ціна Braintrust (BTRST) сьогодні становить 0.392698 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTRST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Braintrust:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.63K USD
- зміна ціни Braintrust протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BTRST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTRST.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Braintrust до USD становила $ +0.00251187.
За останні 30 днів зміна ціни Braintrust до USD становила $ -0.1419141457.
За останні 60 днів зміна ціни Braintrust до USD становила $ +0.0817202181.
За останні 90 днів зміна ціни Braintrust до USD становила $ +0.0350884429997456.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00251187
|+0.64%
|30 днів
|$ -0.1419141457
|-36.13%
|60 днів
|$ +0.0817202181
|+20.81%
|90 днів
|$ +0.0350884429997456
|+9.81%
Останній аналіз цін Braintrust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.64%
-9.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Braintrust is the first decentralized talent network that connects skilled, vetted knowledge workers with the world’s most reputable brands. The community that relies on Braintrust to find work are the same people who own and build it, ensuring the network always serves the needs of its users, instead of a centrally-controlled corporation. Unlike other marketplaces that take 20% to 50% of talent earnings, Braintrust allows talent to keep 100% of earnings and enables clients to make their budgets go further by cutting out the unnecessary middle men. The community expands beyond 50,000 members across 100+ countries. Braintrust partners with global enterprises including Nestle, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs, and Nike. Braintrust is backed by Tiger Global, Coinbase Ventures, Pantera and Multicoin Capital along with a contingent of individual investors.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTRST до AUD
A$0.6283168
|1 BTRST до GBP
￡0.3141584
|1 BTRST до EUR
€0.37699008
|1 BTRST до USD
$0.392698
|1 BTRST до MYR
RM1.76321402
|1 BTRST до TRY
₺13.87402034
|1 BTRST до JPY
¥62.0855538
|1 BTRST до RUB
₽42.1168605
|1 BTRST до INR
₹33.69741538
|1 BTRST до IDR
Rp6,333.83782294
|1 BTRST до PHP
₱22.91000132
|1 BTRST до EGP
￡E.19.88622672
|1 BTRST до BRL
R$2.3954578
|1 BTRST до CAD
C$0.56155814
|1 BTRST до BDT
৳47.8306164
|1 BTRST до NGN
₦606.95010182
|1 BTRST до UAH
₴16.70537292
|1 BTRST до VES
Bs20.812994
|1 BTRST до PKR
Rs110.05754148
|1 BTRST до KZT
₸208.77003774
|1 BTRST до THB
฿13.5677159
|1 BTRST до TWD
NT$12.88442138
|1 BTRST до CHF
Fr0.3534282
|1 BTRST до HKD
HK$3.05126346
|1 BTRST до MAD
.د.م3.95054188