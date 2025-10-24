Актуальна ціна Brainrot Research сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRNRT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRNRT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Brainrot Research сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRNRT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRNRT на MEXC вже зараз.

Докладніше про BRNRT

Інформація про ціну BRNRT

Офіційний вебсайт BRNRT

Токеноміка BRNRT

Прогноз ціни BRNRT

Логотип Brainrot Research

Ціна Brainrot Research (BRNRT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BRNRT до USD:

--
----
+4,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Brainrot Research (BRNRT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:33:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Brainrot Research (BRNRT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,52%

+4,04%

+38,95%

+38,95%

Актуальна ціна Brainrot Research (BRNRT) становить --. За останні 24 години BRNRT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRNRT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRNRT змінився на +0,52% за останню годину, +4,04% за 24 години та на +38,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Brainrot Research (BRNRT)

$ 33,47K
$ 33,47K$ 33,47K

--
----

$ 33,47K
$ 33,47K$ 33,47K

999,75M
999,75M 999,75M

999 751 188,6057807
999 751 188,6057807 999 751 188,6057807

Поточна ринкова капіталізація Brainrot Research — $ 33,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRNRT — 999,75M, зі загальною пропозицією 999751188.6057807. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,47K.

Історія ціни Brainrot Research (BRNRT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brainrot Research до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brainrot Research до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brainrot Research до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brainrot Research до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,04%
30 днів$ 0+41,98%
60 днів$ 0-53,20%
90 днів$ 0--

Що таке Brainrot Research (BRNRT)

Brainrot Research

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Brainrot Research (BRNRT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Brainrot Research (USD)

Скільки коштуватиме Brainrot Research (BRNRT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Brainrot Research (BRNRT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Brainrot Research.

Перегляньте прогноз ціни Brainrot Research вже зараз!

BRNRT до місцевих валют

Токеноміка Brainrot Research (BRNRT)

Розуміння токеноміки Brainrot Research (BRNRT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BRNRT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Brainrot Research (BRNRT)

Скільки сьогодні коштує Brainrot Research (BRNRT)?
Актуальна ціна BRNRT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BRNRT до USD?
Поточна ціна BRNRT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Brainrot Research?
Ринкова капіталізація BRNRT — $ 33,47K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BRNRT?
Циркуляційна пропозиція BRNRT — 999,75M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BRNRT?
BRNRT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BRNRT?
Історична мінімальна ціна BRNRT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BRNRT?
Актуальний обсяг торгівлі BRNRT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BRNRT цього року?
BRNRT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BRNRT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:33:01 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.