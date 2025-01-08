Ціна BrAIngent (BRAIN)
Поточна ціна BrAIngent (BRAIN) сьогодні становить 0.02348734 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BrAIngent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.75 USD
- зміна ціни BrAIngent протягом дня — -1.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BrAIngent до USD становила $ -0.00041397807941542.
За останні 30 днів зміна ціни BrAIngent до USD становила $ +0.0057658295.
За останні 60 днів зміна ціни BrAIngent до USD становила $ +0.0143045111.
За останні 90 днів зміна ціни BrAIngent до USD становила $ +0.008721272699652138.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00041397807941542
|-1.73%
|30 днів
|$ +0.0057658295
|+24.55%
|60 днів
|$ +0.0143045111
|+60.90%
|90 днів
|$ +0.008721272699652138
|+59.06%
Останній аналіз цін BrAIngent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.73%
+30.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to BrAIngent, where the decentralized intelligence of the future is brought to life. With a team of seasoned developers and visionary business strategists, BrAIngent stands at the forefront of a technological revolution that is reshaping how we work, communicate, and think. With Telegram onboarding 1.5 million new users daily and 10% of the global population already active on the platform, BrAIngent thrives in this dynamic environment of continuous growth. By developing advanced artificial intelligence (AI) solutions to navigate the complexities of blockchain technology, Telegram community support, and everyday AI tasks, BrAIngent is making AI accessible and practical for both ordinary users and Web3 enthusiasts.
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