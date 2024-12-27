Ціна Brainers (BRAINERS)
Поточна ціна Brainers (BRAINERS) сьогодні становить 0.00998458 USD з ринковою капіталізацією $ 608.53K USD. Ціна BRAINERS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brainers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD
- зміна ціни Brainers протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 60.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brainers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brainers до USD становила $ -0.0023052947.
За останні 60 днів зміна ціни Brainers до USD становила $ -0.0052307537.
За останні 90 днів зміна ціни Brainers до USD становила $ -0.018186670944138082.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0023052947
|-23.08%
|60 днів
|$ -0.0052307537
|-52.38%
|90 днів
|$ -0.018186670944138082
|-64.55%
Останній аналіз цін Brainers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-22.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brainers Social Network What is Brainers? Brainers is a social platform. The main goal of the Brainers project is to offer users the unique opportunity to generate income through simple social interaction. This initiative not only proposes an alternative source of income for participants but also aims to fundamentally transform the public perception of social networks. By promoting an interactive and productive community, Brainers intends to redefine the norms and values governing the social digital space. ______________________________________________ Brainers Token Utilities Direct Participation in the Digital Economy - Brainers token holders are active participants in an ecosystem that values and rewards online engagement, paving the way for a new era of participatory digital economy. Innovative Buyback Mechanism - The Brainers token buyback strategy contributes to price stabilization and continuous value growth, providing token holders with enhanced financial security and long-term appreciation potential. Demand Stimulation through Real Utility - By offering real utility within the Brainers ecosystem, the token becomes essential for transactions, rewards, and other functions, which stimulates demand and, consequently, the value of the token. Exclusive Benefits for Holders - Access to special rewards, bonuses, and opportunities within the Brainers platform is reserved exclusively for token holders, thus providing added value and solid reasons for acquisition and retention. Participatory Financing and Crowdfunding - The Brainers token grants access to exclusive participatory financing platforms, where holders can invest in innovative startups and projects supported by the Brainers community. This offers a unique opportunity to support and benefit from the success of emerging initiatives in the ecosystem. Exclusive Marketplace - A dedicated marketplace where Brainers token holders can buy, sell, or trade goods and services using the token.
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