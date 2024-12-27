Сьогоднішня ціна Brainers (BRAINERS)

Поточна ціна Brainers (BRAINERS) сьогодні становить 0.00998458 USD з ринковою капіталізацією $ 608.53K USD. Ціна BRAINERS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brainers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD

- зміна ціни Brainers протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 60.95M USD

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