Сьогоднішня ціна Brainblast

Поточна ціна Brainblast (BRAIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRAIN до USD становить $ 0 за BRAIN.

Brainblast наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 731,94, з циркуляційною пропозицією у 978,67M BRAIN. Протягом останніх 24 годин BRAIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00141081, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BRAIN змінився на +0,03% за останню годину та на -47,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Brainblast (BRAIN)

Ринкова капіталізація $ 13,73K$ 13,73K $ 13,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,73K$ 13,73K $ 13,73K Циркуляційне постачання 978,67M 978,67M 978,67M Загальна пропозиція 978 669 678,290289 978 669 678,290289 978 669 678,290289

Поточна ринкова капіталізація Brainblast — $ 13,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRAIN — 978,67M, зі загальною пропозицією 978669678.290289. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,73K.