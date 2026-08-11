Сьогоднішня ціна Brain On BNB AI

Поточна ціна Brain On BNB AI (BOBAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOBAI до USD становить $ 0 за BOBAI.

Brain On BNB AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48,403, з циркуляційною пропозицією у 891.76M BOBAI. Протягом останніх 24 годин BOBAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOBAI змінився на +0.94% за останню годину та на -7.81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Brain On BNB AI (BOBAI)

Ринкова капіталізація $ 48.40K$ 48.40K $ 48.40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48.40K$ 48.40K $ 48.40K Циркуляційне постачання 891.76M 891.76M 891.76M Загальна пропозиція 891,757,454.6395828 891,757,454.6395828 891,757,454.6395828

Поточна ринкова капіталізація Brain On BNB AI — $ 48.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOBAI — 891.76M, зі загальною пропозицією 891757454.6395828. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48.40K.