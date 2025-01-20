Сьогоднішня ціна Brain Frog (BRAIN)

Поточна ціна Brain Frog (BRAIN) сьогодні становить 0.01831975 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brain Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.24K USD

- зміна ціни Brain Frog протягом дня — -62.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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