Ціна Brain Frog (BRAIN)
Поточна ціна Brain Frog (BRAIN) сьогодні становить 0.01831975 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brain Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.24K USD
- зміна ціни Brain Frog протягом дня — -62.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brain Frog до USD становила $ -0.03111938843491005.
За останні 30 днів зміна ціни Brain Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brain Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brain Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.03111938843491005
|-62.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brain Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.08%
-62.94%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.
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