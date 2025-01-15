Ціна BPINKY (BPINKY)
Поточна ціна BPINKY (BPINKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPINKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BPINKY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12 USD
- зміна ціни BPINKY протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BPINKY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BPINKY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BPINKY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BPINKY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ 0
|-32.57%
|60 днів
|$ 0
|-38.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BPINKY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.15%
-28.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to BPINKY, where the SOL meme revolution meets heartfelt charity. Inspired by MrBeast's rallying cry to "Adopt, Don't Shop" for dogs, BPINKY is more than just a trend – it's a movement with a purpose.
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