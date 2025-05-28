Ціна BPEPE (BPEPE)
Поточна ціна BPEPE (BPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28,82K USD. Ціна BPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BPEPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BPEPE протягом дня — +2,73%
- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BPEPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BPEPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BPEPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BPEPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BPEPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
+2,73%
+7,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BPEPE is a fun and engaging meme token that combines the power of digital culture with the potential of cryptocurrency. Built on community-driven principles, BPEPE aims to bring humor, creativity, and inclusivity to the crypto space. With a strong focus on transparency, rewards, and collaboration, it offers holders a unique experience while embracing the ever-growing meme movement. As a lighthearted yet impactful token, BPEPE seeks to unite crypto enthusiasts and expand its influence in the decentralized world.
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