Сьогоднішня ціна BPEPE (BPEPE)

Поточна ціна BPEPE (BPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28,82K USD. Ціна BPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BPEPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BPEPE протягом дня — +2,73%

- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD

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