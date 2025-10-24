Актуальна ціна bozo the bull сьогодні становить 0,00001246 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOZO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOZO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна bozo the bull сьогодні становить 0,00001246 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOZO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOZO на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни bozo the bull (BOZO) (USD)

$ 0,00001212
Мін. за 24 год
$ 0,00001253
Макс. за 24 год
$ 0,00001212
$ 0,00001212$ 0,00001212

$ 0,00001253
$ 0,00001253$ 0,00001253

$ 0,00106071
$ 0,00106071$ 0,00106071

$ 0,0000116
$ 0,0000116$ 0,0000116

0,00%

+2,86%

-2,63%

-2,63%

Актуальна ціна bozo the bull (BOZO) становить $0,00001246. За останні 24 години BOZO торгувався між мінімумом у $ 0,00001212 і максимумом у $ 0,00001253, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOZO становить $ 0,00106071, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000116.

Що стосується короткострокових результатів, то BOZO змінився на 0,00% за останню годину, +2,86% за 24 години та на -2,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо bozo the bull (BOZO)

$ 12,46K
$ 12,46K$ 12,46K

$ 12,46K
$ 12,46K$ 12,46K

999,75M
999,75M 999,75M

999 752 425,19247
999 752 425,19247 999 752 425,19247

Поточна ринкова капіталізація bozo the bull — $ 12,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOZO — 999,75M, зі загальною пропозицією 999752425.19247. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,46K.

Історія ціни bozo the bull (BOZO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bozo the bull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bozo the bull до USD становила $ -0,0000046547.
За останні 60 днів зміна ціни bozo the bull до USD становила $ -0,0000070623.
За останні 90 днів зміна ціни bozo the bull до USD становила $ -0,000466029986172841.

Сьогодні$ 0+2,86%
30 днів$ -0,0000046547-37,35%
60 днів$ -0,0000070623-56,68%
90 днів$ -0,000466029986172841-97,39%

Що таке bozo the bull (BOZO)

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни bozo the bull (USD)

Скільки коштуватиме bozo the bull (BOZO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів bozo the bull (BOZO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо bozo the bull.

Перегляньте прогноз ціни bozo the bull вже зараз!

BOZO до місцевих валют

Токеноміка bozo the bull (BOZO)

Розуміння токеноміки bozo the bull (BOZO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOZO зараз!

Актуальна ціна BOZO у USD становить 0,00001246 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Поточна ціна BOZO до USD — $ 0,00001246. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Ринкова капіталізація BOZO — $ 12,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Циркуляційна пропозиція BOZO — 999,75M USD.
BOZO досяг історичної максимальної ціни у 0,00106071 USD.
Історична мінімальна ціна BOZO становила 0,0000116 USD.
Актуальний обсяг торгівлі BOZO за 24 години — -- USD.
BOZO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOZO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:11 (UTC+8)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

