Інформація щодо ціни bozo the bull (BOZO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001212 $ 0,00001212 $ 0,00001212 Мін. за 24 год $ 0,00001253 $ 0,00001253 $ 0,00001253 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001212$ 0,00001212 $ 0,00001212 Макс. за 24 год $ 0,00001253$ 0,00001253 $ 0,00001253 Рекордний максимум $ 0,00106071$ 0,00106071 $ 0,00106071 Найнижча ціна $ 0,0000116$ 0,0000116 $ 0,0000116 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,63%

Актуальна ціна bozo the bull (BOZO) становить $0,00001246. За останні 24 години BOZO торгувався між мінімумом у $ 0,00001212 і максимумом у $ 0,00001253, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOZO становить $ 0,00106071, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000116.

Що стосується короткострокових результатів, то BOZO змінився на 0,00% за останню годину, +2,86% за 24 години та на -2,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо bozo the bull (BOZO)

Ринкова капіталізація $ 12,46K$ 12,46K $ 12,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,46K$ 12,46K $ 12,46K Циркуляційне постачання 999,75M 999,75M 999,75M Загальна пропозиція 999 752 425,19247 999 752 425,19247 999 752 425,19247

Поточна ринкова капіталізація bozo the bull — $ 12,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOZO — 999,75M, зі загальною пропозицією 999752425.19247. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,46K.