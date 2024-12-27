Сьогоднішня ціна Bozo Benk (BOZO)

Поточна ціна Bozo Benk (BOZO) сьогодні становить 0.01041094 USD з ринковою капіталізацією $ 8.33M USD. Ціна BOZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bozo Benk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.59K USD

- зміна ціни Bozo Benk протягом дня — -7.71%

- циркуляційна пропозиція – 799.97M USD

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