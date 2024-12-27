Ціна Bozo Benk (BOZO)
Поточна ціна Bozo Benk (BOZO) сьогодні становить 0.01041094 USD з ринковою капіталізацією $ 8.33M USD. Ціна BOZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bozo Benk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.59K USD
- зміна ціни Bozo Benk протягом дня — -7.71%
- циркуляційна пропозиція – 799.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bozo Benk до USD становила $ -0.0008707851356922.
За останні 30 днів зміна ціни Bozo Benk до USD становила $ -0.0010490594.
За останні 60 днів зміна ціни Bozo Benk до USD становила $ -0.0011994496.
За останні 90 днів зміна ціни Bozo Benk до USD становила $ -0.016008155717221786.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0008707851356922
|-7.71%
|30 днів
|$ -0.0010490594
|-10.07%
|60 днів
|$ -0.0011994496
|-11.52%
|90 днів
|$ -0.016008155717221786
|-60.59%
Останній аналіз цін Bozo Benk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.93%
-7.71%
+8.31%
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