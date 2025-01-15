Ціна Boysclubbase ($BOYS)
Поточна ціна Boysclubbase ($BOYS) сьогодні становить 0.00489301 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BOYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boysclubbase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38K USD
- зміна ціни Boysclubbase протягом дня — +7.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boysclubbase до USD становила $ +0.00033098.
За останні 30 днів зміна ціни Boysclubbase до USD становила $ -0.0029698637.
За останні 60 днів зміна ціни Boysclubbase до USD становила $ -0.0013641393.
За останні 90 днів зміна ціни Boysclubbase до USD становила $ -0.002863035127981357.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033098
|+7.26%
|30 днів
|$ -0.0029698637
|-60.69%
|60 днів
|$ -0.0013641393
|-27.87%
|90 днів
|$ -0.002863035127981357
|-36.91%
Останній аналіз цін Boysclubbase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+7.26%
-16.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boysclub are a meme project on the Base network with a doxxed developer and strong community and we continue to build our legacy
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