Токеноміка Boysclub on Sui (BOYSS) Дізнайтеся ключову інформацію про Boysclub on Sui (BOYSS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Boysclub on Sui (BOYSS) We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. Офіційний вебсайт: https://boysclubonsui.com/ Купити BOYSS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Boysclub on Sui (BOYSS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Boysclub on Sui (BOYSS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,42K $ 9,42K $ 9,42K Загальна пропозиція: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M Циркуляційна пропозиція: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,42K $ 9,42K $ 9,42K Історичний максимум: $ 0,0152777 $ 0,0152777 $ 0,0152777 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012555 $ 0,00012555 $ 0,00012555 Дізнайтеся більше про ціну Boysclub on Sui (BOYSS)

Токеноміка Boysclub on Sui (BOYSS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Boysclub on Sui (BOYSS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOYSS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOYSS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOYSS, досліджуйте ціну токена BOYSS в реальному часі!

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