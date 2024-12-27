Ціна Boysclub on Sui (BOYSS)
Поточна ціна Boysclub on Sui (BOYSS) сьогодні становить 0.00277792 USD з ринковою капіталізацією $ 208.39K USD. Ціна BOYSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boysclub on Sui:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 445.34 USD
- зміна ціни Boysclub on Sui протягом дня — -1.84%
- циркуляційна пропозиція – 75.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boysclub on Sui до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boysclub on Sui до USD становила $ -0.0015618777.
За останні 60 днів зміна ціни Boysclub on Sui до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boysclub on Sui до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.84%
|30 днів
|$ -0.0015618777
|-56.22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boysclub on Sui: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.45%
-1.84%
-12.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.
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