Токеноміка Boys Club (BOYS) Дізнайтеся ключову інформацію про Boys Club (BOYS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Boys Club (BOYS) Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works. Офіційний вебсайт: https://0x70.club Whitepaper: https://medium.com/@0x70club Купити BOYS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Boys Club (BOYS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Boys Club (BOYS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 334,28K $ 334,28K $ 334,28K Загальна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Циркуляційна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 334,28K $ 334,28K $ 334,28K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Boys Club (BOYS)

Токеноміка Boys Club (BOYS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Boys Club (BOYS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOYS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOYS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOYS, досліджуйте ціну токена BOYS в реальному часі!

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