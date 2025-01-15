Сьогоднішня ціна Boys Club Munchy (MUNCHY)

Поточна ціна Boys Club Munchy (MUNCHY) сьогодні становить 0.00003161 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUNCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boys Club Munchy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.13 USD

- зміна ціни Boys Club Munchy протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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