Ціна BoxBet (BXBT)
Поточна ціна BoxBet (BXBT) сьогодні становить 0.06695 USD з ринковою капіталізацією $ 5.26M USD. Ціна BXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BoxBet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.58 USD
- зміна ціни BoxBet протягом дня — -2.55%
- циркуляційна пропозиція – 78.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BoxBet до USD становила $ -0.00175195361490328.
За останні 30 днів зміна ціни BoxBet до USD становила $ -0.0123785060.
За останні 60 днів зміна ціни BoxBet до USD становила $ +0.0334669459.
За останні 90 днів зміна ціни BoxBet до USD становила $ +0.019147564181278544.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00175195361490328
|-2.55%
|30 днів
|$ -0.0123785060
|-18.48%
|60 днів
|$ +0.0334669459
|+49.99%
|90 днів
|$ +0.019147564181278544
|+40.06%
Останній аналіз цін BoxBet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.55%
-7.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.
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