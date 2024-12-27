Сьогоднішня ціна BoxBet (BXBT)

Поточна ціна BoxBet (BXBT) сьогодні становить 0.06695 USD з ринковою капіталізацією $ 5.26M USD. Ціна BXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BoxBet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.58 USD

- зміна ціни BoxBet протягом дня — -2.55%

- циркуляційна пропозиція – 78.58M USD

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