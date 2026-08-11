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Поточна ціна Bowyer App by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOWYER становить 66 122 USD. Відстежуйте оновлення цін BOWYER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bowyer App by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOWYER становить 66 122 USD. Відстежуйте оновлення цін BOWYER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BOWYER

Інформація про ціну BOWYER

Що таке BOWYER

Офіційний вебсайт BOWYER

Токеноміка BOWYER

Прогноз ціни BOWYER

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Ціна Bowyer App by Virtuals (BOWYER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOWYER до USD:

$0,00006612
$0,00006612$0,00006612
-3,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bowyer App by Virtuals (BOWYER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:52:38 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bowyer App by Virtuals

Поточна ціна Bowyer App by Virtuals (BOWYER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOWYER до USD становить $ 0 за BOWYER.

Bowyer App by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66 122, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BOWYER. Протягом останніх 24 годин BOWYER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00162273, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOWYER змінився на -0,25% за останню годину та на -71,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bowyer App by Virtuals (BOWYER)

$ 66,12K
$ 66,12K$ 66,12K

--
----

$ 66,12K
$ 66,12K$ 66,12K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bowyer App by Virtuals — $ 66,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOWYER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,12K.

Історія ціни Bowyer App by Virtuals у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00162273
$ 0,00162273$ 0,00162273

$ 0
$ 0$ 0

-0,25%

-4,01%

-71,39%

-71,39%

Історія ціни Bowyer App by Virtuals (BOWYER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bowyer App by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bowyer App by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bowyer App by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bowyer App by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,01%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Bowyer App by Virtuals

Прогноз ціни Bowyer App by Virtuals (BOWYER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BOWYER у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bowyer App by Virtuals (BOWYER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bowyer App by Virtuals потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bowyer App by Virtuals у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BOWYER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bowyer App by Virtuals.

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Ресурс Bowyer App by Virtuals (BOWYER)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Robinhood Ecosystem

Про Bowyer App by Virtuals

Яка зараз ринкова ціна Bowyer App by Virtuals?

Bowyer App by Virtuals оцінюється в ₴, зі зміною -4.01% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BOWYER?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BOWYER у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Bowyer App by Virtuals у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BOWYER?

Обігова кількість становить 1000000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Bowyer App by Virtuals?

Bowyer App by Virtuals згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BOWYER виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem, імпульс BOWYER залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Bowyer App by Virtuals

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:52:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bowyer App by Virtuals (BOWYER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,028012$0,028012

+88,03%

Velvet

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$0,72718
$0,72718$0,72718

+64,78%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00860
$0,00860$0,00860

+43,57%

DAPPOS

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DOS

$0,51000
$0,51000$0,51000

+33,55%

ZKcandy

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ZAY

$2,6310
$2,6310$2,6310

+46,07%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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