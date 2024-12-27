Сьогоднішня ціна Bowser (BOWSER)

Поточна ціна Bowser (BOWSER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 330.56K USD. Ціна BOWSER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bowser:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.43 USD

- зміна ціни Bowser протягом дня — -0.42%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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