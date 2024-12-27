Ціна Bowser (BOWSER)
Поточна ціна Bowser (BOWSER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 330.56K USD. Ціна BOWSER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bowser:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.43 USD
- зміна ціни Bowser протягом дня — -0.42%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bowser до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bowser до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bowser до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bowser до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.42%
|30 днів
|$ 0
|-68.35%
|60 днів
|$ 0
|-54.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bowser: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.42%
-6.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community. Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community. By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot
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