Сьогоднішня ціна Bowie (BOWIE)

Поточна ціна Bowie (BOWIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOWIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bowie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.92 USD

- зміна ціни Bowie протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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