Сьогоднішня ціна Bountywork

Поточна ціна Bountywork (BOUNTYWORK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOUNTYWORK до USD становить $ 0 за BOUNTYWORK.

Bountywork наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 172,27, з циркуляційною пропозицією у 999,72M BOUNTYWORK. Протягом останніх 24 годин BOUNTYWORK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00233528, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOUNTYWORK змінився на +0,03% за останню годину та на -4,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bountywork (BOUNTYWORK)

Ринкова капіталізація $ 12,17K$ 12,17K $ 12,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,17K$ 12,17K $ 12,17K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 722 840,461255 999 722 840,461255 999 722 840,461255

Поточна ринкова капіталізація Bountywork — $ 12,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOUNTYWORK — 999,72M, зі загальною пропозицією 999722840.461255. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,17K.