Сьогоднішня ціна BountyMarketCap (BMC)

Поточна ціна BountyMarketCap (BMC) сьогодні становить 0.074936 USD з ринковою капіталізацією $ 7.49M USD. Ціна BMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BountyMarketCap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.75K USD

- зміна ціни BountyMarketCap протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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