Ціна BountyMarketCap (BMC)
Поточна ціна BountyMarketCap (BMC) сьогодні становить 0.074936 USD з ринковою капіталізацією $ 7.49M USD. Ціна BMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BountyMarketCap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.75K USD
- зміна ціни BountyMarketCap протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BountyMarketCap до USD становила $ -0.00016661774045627.
За останні 30 днів зміна ціни BountyMarketCap до USD становила $ -0.0017386650.
За останні 60 днів зміна ціни BountyMarketCap до USD становила $ +0.0251515040.
За останні 90 днів зміна ціни BountyMarketCap до USD становила $ +0.01532753411393905.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016661774045627
|-0.22%
|30 днів
|$ -0.0017386650
|-2.32%
|60 днів
|$ +0.0251515040
|+33.56%
|90 днів
|$ +0.01532753411393905
|+25.71%
Останній аналіз цін BountyMarketCap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-0.22%
+1.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.
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