Сьогоднішня ціна BountyKinds YU (YU)

Поточна ціна BountyKinds YU (YU) сьогодні становить 0.495034 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BountyKinds YU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40K USD

- зміна ціни BountyKinds YU протягом дня — -5.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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