Сьогоднішня ціна Bounty0x (BNTY)

Поточна ціна Bounty0x (BNTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.52K USD. Ціна BNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bounty0x:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.04 USD

- зміна ціни Bounty0x протягом дня — +5.96%

- циркуляційна пропозиція – 164.64M USD

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