Ціна Bounty (BNTY)
Поточна ціна Bounty (BNTY) сьогодні становить 0.03864503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bounty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41M USD
- зміна ціни Bounty протягом дня — +22.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bounty до USD становила $ +0.00714186.
За останні 30 днів зміна ціни Bounty до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bounty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bounty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00714186
|+22.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bounty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.07%
+22.67%
--
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