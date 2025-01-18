Сьогоднішня ціна Bounty (BNTY)

Поточна ціна Bounty (BNTY) сьогодні становить 0.03864503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bounty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41M USD

- зміна ціни Bounty протягом дня — +22.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BNTY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BNTY.