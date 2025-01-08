Сьогоднішня ціна Bountie Hunter (BOUNTIE)

Поточна ціна Bountie Hunter (BOUNTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12K USD. Ціна BOUNTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bountie Hunter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD

- зміна ціни Bountie Hunter протягом дня — -1.90%

- циркуляційна пропозиція – 6.56M USD

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