Ціна Bountie Hunter (BOUNTIE)
Поточна ціна Bountie Hunter (BOUNTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12K USD. Ціна BOUNTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bountie Hunter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD
- зміна ціни Bountie Hunter протягом дня — -1.90%
- циркуляційна пропозиція – 6.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bountie Hunter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bountie Hunter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bountie Hunter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bountie Hunter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.90%
|30 днів
|$ 0
|-6.31%
|60 днів
|$ 0
|+13.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bountie Hunter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.90%
-1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bountie Hunter is a GameFi ecosystem that helps gamers to make money from gaming. Our mission is to be the de-facto platform for gamers to discover and invest in crypto gaming and metaverse projects. Token holders of ‘BOUNTIE’, will be able to earn rewards by playing play-to-earn(P2E) blockchain games, staking, farming, airdrops and also esports tournaments.
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