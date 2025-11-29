Що таке E𝕏PB

Токеноміка BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Дізнайтеся ключову інформацію про BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,22K $ 26,22K $ 26,22K Загальна пропозиція: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M Циркуляційна пропозиція: $ 978,27M $ 978,27M $ 978,27M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,79K $ 26,79K $ 26,79K Історичний максимум: $ 0,00007217 $ 0,00007217 $ 0,00007217 Історичний мінімум: $ 0,0000228 $ 0,0000228 $ 0,0000228 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Купити E𝕏PB зараз!

Інформація BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Офіційний вебсайт: https://www.ofidcrypt.com Whitepaper: https://www.ofidcrypt.com/docs/whitepaper.html

Токеноміка BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів E𝕏PB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів E𝕏PB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку E𝕏PB, досліджуйте ціну токена E𝕏PB в реальному часі!

Прогноз ціни E𝕏PB Хочете знати, куди рухається E𝕏PB? Наша сторінка прогнозу ціни E𝕏PB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена E𝕏PB зараз!

