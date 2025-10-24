Інформація щодо ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00003529 Мін. за 24 год $ 0.00003685 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0.00007217 Найнижча ціна $ 0.00003376 Зміна ціни (за 1 год) -0.60% Зміна ціни (1 дн.) +1.84% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.04%

Актуальна ціна BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) становить $0.00003659. За останні 24 години E𝕏PB торгувався між мінімумом у $ 0.00003529 і максимумом у $ 0.00003685, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум E𝕏PB становить $ 0.00007217, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00003376.

Що стосується короткострокових результатів, то E𝕏PB змінився на -0.60% за останню годину, +1.84% за 24 години та на +0.04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Ринкова капіталізація $ 35.80K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36.57K Циркуляційне постачання 978.29M Загальна пропозиція 999,440,117.822755

Поточна ринкова капіталізація BOUNCY BALL of OFiD Fun — $ 35.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція E𝕏PB — 978.29M, зі загальною пропозицією 999440117.822755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36.57K.