Актуальна ціна BOUNCY BALL of OFiD Fun сьогодні становить 0.00003659 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни E𝕏PB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни E𝕏PB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BOUNCY BALL of OFiD Fun сьогодні становить 0.00003659 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни E𝕏PB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни E𝕏PB на MEXC вже зараз.

Докладніше про E𝕏PB

Інформація про ціну E𝕏PB

Whitepaper E𝕏PB

Офіційний вебсайт E𝕏PB

Токеноміка E𝕏PB

Прогноз ціни E𝕏PB

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип BOUNCY BALL of OFiD Fun

Ціна BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 E𝕏PB до USD:

--
----
+1.80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00003529
$ 0.00003529$ 0.00003529
Мін. за 24 год
$ 0.00003685
$ 0.00003685$ 0.00003685
Макс. за 24 год

$ 0.00003529
$ 0.00003529$ 0.00003529

$ 0.00003685
$ 0.00003685$ 0.00003685

$ 0.00007217
$ 0.00007217$ 0.00007217

$ 0.00003376
$ 0.00003376$ 0.00003376

-0.60%

+1.84%

+0.04%

+0.04%

Актуальна ціна BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) становить $0.00003659. За останні 24 години E𝕏PB торгувався між мінімумом у $ 0.00003529 і максимумом у $ 0.00003685, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум E𝕏PB становить $ 0.00007217, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00003376.

Що стосується короткострокових результатів, то E𝕏PB змінився на -0.60% за останню годину, +1.84% за 24 години та на +0.04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

$ 35.80K
$ 35.80K$ 35.80K

--
----

$ 36.57K
$ 36.57K$ 36.57K

978.29M
978.29M 978.29M

999,440,117.822755
999,440,117.822755 999,440,117.822755

Поточна ринкова капіталізація BOUNCY BALL of OFiD Fun — $ 35.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція E𝕏PB — 978.29M, зі загальною пропозицією 999440117.822755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36.57K.

Історія ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ -0.0000050034.
За останні 60 днів зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ -0.0000139966.
За останні 90 днів зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1.84%
30 днів$ -0.0000050034-13.67%
60 днів$ -0.0000139966-38.25%
90 днів$ 0--

Що таке BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun (USD)

Скільки коштуватиме BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Перегляньте прогноз ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun вже зараз!

E𝕏PB до місцевих валют

Токеноміка BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Розуміння токеноміки BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена E𝕏PB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Скільки сьогодні коштує BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)?
Актуальна ціна E𝕏PB у USD становить 0.00003659 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна E𝕏PB до USD?
Поточна ціна E𝕏PB до USD — $ 0.00003659. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Ринкова капіталізація E𝕏PB — $ 35.80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція E𝕏PB?
Циркуляційна пропозиція E𝕏PB — 978.29M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) E𝕏PB?
E𝕏PB досяг історичної максимальної ціни у 0.00007217 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) E𝕏PB?
Історична мінімальна ціна E𝕏PB становила 0.00003376 USD.
Який обсяг торгівлі E𝕏PB?
Актуальний обсяг торгівлі E𝕏PB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна E𝕏PB цього року?
E𝕏PB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни E𝕏PB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,929.33
$110,929.33$110,929.33

+0.92%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3,945.05
$3,945.05$3,945.05

+1.75%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0.16961
$0.16961$0.16961

+10.66%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192.10
$192.10$192.10

+0.56%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20.0479
$20.0479$20.0479

+30.02%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3,945.05
$3,945.05$3,945.05

+1.75%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,929.33
$110,929.33$110,929.33

+0.92%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192.10
$192.10$192.10

+0.56%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2.4392
$2.4392$2.4392

+1.25%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,123.11
$1,123.11$1,123.11

-0.60%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.0000000000000
$0.0000000000000$0.0000000000000

0.00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0.6599
$0.6599$0.6599

+559.90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000715
$0.00000715$0.00000715

+301.68%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$55.06
$55.06$55.06

+123.45%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0.0004162
$0.0004162$0.0004162

+95.76%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0.5755
$0.5755$0.5755

+91.83%