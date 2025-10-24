Ціна BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)
Актуальна ціна BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) становить $0.00003659. За останні 24 години E𝕏PB торгувався між мінімумом у $ 0.00003529 і максимумом у $ 0.00003685, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум E𝕏PB становить $ 0.00007217, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00003376.
Що стосується короткострокових результатів, то E𝕏PB змінився на -0.60% за останню годину, +1.84% за 24 години та на +0.04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація BOUNCY BALL of OFiD Fun — $ 35.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція E𝕏PB — 978.29M, зі загальною пропозицією 999440117.822755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36.57K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ -0.0000050034.
За останні 60 днів зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ -0.0000139966.
За останні 90 днів зміна ціни BOUNCY BALL of OFiD Fun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.84%
|30 днів
|$ -0.0000050034
|-13.67%
|60 днів
|$ -0.0000139966
|-38.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.
The project introduces a three-part framework:
• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.
• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.
• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.
OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.
