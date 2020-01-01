Токеноміка Bouncing Seals (SEALS) Дізнайтеся ключову інформацію про Bouncing Seals (SEALS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bouncing Seals (SEALS) Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals. Офіційний вебсайт: https://bouncingseals.com/ Whitepaper: https://bouncingseals.com/ Купити SEALS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bouncing Seals (SEALS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bouncing Seals (SEALS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,29K $ 9,29K $ 9,29K Загальна пропозиція: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M Циркуляційна пропозиція: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,29K $ 9,29K $ 9,29K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bouncing Seals (SEALS)

Токеноміка Bouncing Seals (SEALS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bouncing Seals (SEALS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SEALS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SEALS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SEALS, досліджуйте ціну токена SEALS в реальному часі!

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