Ціна Bouncing Seals (SEALS)
Поточна ціна Bouncing Seals (SEALS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.75K USD. Ціна SEALS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bouncing Seals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.21 USD
- зміна ціни Bouncing Seals протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bouncing Seals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bouncing Seals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bouncing Seals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bouncing Seals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.87%
|60 днів
|$ 0
|+0.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bouncing Seals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+14.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.
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