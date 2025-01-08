Сьогоднішня ціна Bouncing Seals (SEALS)

Поточна ціна Bouncing Seals (SEALS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.75K USD. Ціна SEALS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bouncing Seals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.21 USD

- зміна ціни Bouncing Seals протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD

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