Ціна Bouncing DVD (DVD)
Поточна ціна Bouncing DVD (DVD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DVD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bouncing DVD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.47 USD
- зміна ціни Bouncing DVD протягом дня — -4.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bouncing DVD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bouncing DVD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bouncing DVD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bouncing DVD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.53%
|30 днів
|$ 0
|-37.13%
|60 днів
|$ 0
|-18.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bouncing DVD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.53%
+4.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Relive 90s nostalgia with Bouncing $DVD on Solana. Community-ran meme token and video generator. (The initial developer has left, so the community has taken over to further develop this project.)
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