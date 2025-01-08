Сьогоднішня ціна BounceBit BTC (BBTC)

Поточна ціна BounceBit BTC (BBTC) сьогодні становить 95,582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BounceBit BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.01K USD

- зміна ціни BounceBit BTC протягом дня — -6.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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