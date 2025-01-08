Ціна BounceBit BTC (BBTC)
Поточна ціна BounceBit BTC (BBTC) сьогодні становить 95,582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BounceBit BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.01K USD
- зміна ціни BounceBit BTC протягом дня — -6.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BounceBit BTC до USD становила $ -6,153.23724735241.
За останні 30 днів зміна ціни BounceBit BTC до USD становила $ -3,158.9946582000.
За останні 60 днів зміна ціни BounceBit BTC до USD становила $ +25,135.4757278000.
За останні 90 днів зміна ціни BounceBit BTC до USD становила $ +34,674.76577711947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -6,153.23724735241
|-6.04%
|30 днів
|$ -3,158.9946582000
|-3.30%
|60 днів
|$ +25,135.4757278000
|+26.30%
|90 днів
|$ +34,674.76577711947
|+56.93%
Останній аналіз цін BounceBit BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.37%
-6.04%
+1.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.
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