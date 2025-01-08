Ціна BOTXCOIN (BOTX)
Поточна ціна BOTXCOIN (BOTX) сьогодні становить 0.00167295 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOTXCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.52K USD
- зміна ціни BOTXCOIN протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOTXCOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOTXCOIN до USD становила $ +0.0004407594.
За останні 60 днів зміна ціни BOTXCOIN до USD становила $ +0.0004134516.
За останні 90 днів зміна ціни BOTXCOIN до USD становила $ +0.0006543123663068326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.19%
|30 днів
|$ +0.0004407594
|+26.35%
|60 днів
|$ +0.0004134516
|+24.71%
|90 днів
|$ +0.0006543123663068326
|+64.23%
Останній аналіз цін BOTXCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+0.19%
+0.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).
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