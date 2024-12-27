Ціна Bottos (BTO)
Поточна ціна Bottos (BTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.92K USD. Ціна BTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bottos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.28 USD
- зміна ціни Bottos протягом дня — -1.12%
- циркуляційна пропозиція – 545.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bottos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bottos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bottos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bottos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.12%
|30 днів
|$ 0
|-8.74%
|60 днів
|$ 0
|-9.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bottos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.12%
-2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bottos is a decentralized data sharing network based on the Blockchain technology. It is also a consensus-based one-stop platform to implement the registration, distribution and transformation of the data among different participants within our broad-based AI ecosystem. Bottos’ vision is to build and become the largest global data sharing network to evolve the AI ecosystem via smart data contracts and data mining on a Blockchain infrastructure and to help people capitalize the data assets with clear ownership and better control in data privacy through a transparent and democratic mechanism.
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