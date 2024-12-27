Сьогоднішня ціна Bottos (BTO)

Поточна ціна Bottos (BTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.92K USD. Ціна BTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bottos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.28 USD

- зміна ціни Bottos протягом дня — -1.12%

- циркуляційна пропозиція – 545.99M USD

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