Ціна BotopiaFinance (BTOP)
Поточна ціна BotopiaFinance (BTOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BotopiaFinance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.91 USD
- зміна ціни BotopiaFinance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BotopiaFinance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BotopiaFinance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BotopiaFinance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BotopiaFinance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-7.42%
|60 днів
|$ 0
|+11.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BotopiaFinance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Botopia is an AI-based automated platform. It analyses more than 300 pairs, evaluating multiple indicators, the cryptoassets with more volatility, volume and profitability of the market.
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