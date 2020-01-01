Токеноміка Boton AI (BOTON) Дізнайтеся ключову інформацію про Boton AI (BOTON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Boton AI (BOTON) BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer! Офіційний вебсайт: https://boton.fun/ Купити BOTON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Boton AI (BOTON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Boton AI (BOTON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 135,47K $ 135,47K $ 135,47K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 135,47K $ 135,47K $ 135,47K Історичний максимум: $ 0,00103456 $ 0,00103456 $ 0,00103456 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013547 $ 0,00013547 $ 0,00013547 Дізнайтеся більше про ціну Boton AI (BOTON)

Токеноміка Boton AI (BOTON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Boton AI (BOTON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOTON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOTON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOTON, досліджуйте ціну токена BOTON в реальному часі!

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