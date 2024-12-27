Сьогоднішня ціна Boton AI (BOTON)

Поточна ціна Boton AI (BOTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 440.28K USD. Ціна BOTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boton AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD

- зміна ціни Boton AI протягом дня — -9.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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