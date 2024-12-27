Ціна Boton AI (BOTON)
Поточна ціна Boton AI (BOTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 440.28K USD. Ціна BOTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boton AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD
- зміна ціни Boton AI протягом дня — -9.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boton AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boton AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boton AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boton AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boton AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.28%
-9.84%
-16.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer!
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