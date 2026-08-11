Сьогоднішня ціна BOTCOIN

Поточна ціна BOTCOIN (BOTCOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 847,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOTCOIN до USD становить $ 0 за BOTCOIN.

BOTCOIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 425 269, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BOTCOIN. Протягом останніх 24 годин BOTCOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOTCOIN змінився на +910,39% за останню годину та на -59,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BOTCOIN (BOTCOIN)

Ринкова капіталізація $ 425,27K$ 425,27K $ 425,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 425,27K$ 425,27K $ 425,27K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BOTCOIN — $ 425,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOTCOIN — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 425,27K.